В России сертифицировали первый веганский кофе

Роскачество выдало первый в России сертификат на веганский кофе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Роскачество выдало первый сертификат на веганский кофе, его получил производитель из Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в ведомстве.

«Орган по сертификации “Роскачество — Веган” сертифицировал первый веганский кофе в России. Документ выдан ООО “Торгово-Управляющая Компания” торговой марки Le Select из Санкт-Петербурга на кофе сублимированный, кофе растворимый и смеси для приготовления напитков», — говорится в сообщении.

В Роскачестве отметили, что сертификат подтверждает соответствие продукции ГОСТу, который модифицирован на основе международного стандарта. ГОСТ устанавливает строгие технические критерии для пищевых продуктов и ингредиентов, пригодных для вегетарианцев и веганов, включая маркировку и заявления.

Производитель, прошедший сертификацию в аккредитованном органе по сертификации «Роскачество — Веган», имеет право маркировать свою продукцию специальным утвержденным знаком для растительной продукции. Информация о сертификации внесена в Федеральную государственную информационную систему Росаккредитации.

По словам ведомства, в настоящее время в России сертифицировано более 100 продуктов на растительной основе.