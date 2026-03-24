В России сертифицировали первый веганский кофе

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Роскачество выдало первый сертификат на веганский кофе, его получил производитель из Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в ведомстве.
«Орган по сертификации “Роскачество — Веган” сертифицировал первый веганский кофе в России. Документ выдан ООО “Торгово-Управляющая Компания” торговой марки Le Select из Санкт-Петербурга на кофе сублимированный, кофе растворимый и смеси для приготовления напитков», — говорится в сообщении.
В Роскачестве отметили, что сертификат подтверждает соответствие продукции ГОСТу, который модифицирован на основе международного стандарта. ГОСТ устанавливает строгие технические критерии для пищевых продуктов и ингредиентов, пригодных для вегетарианцев и веганов, включая маркировку и заявления.
Производитель, прошедший сертификацию в аккредитованном органе по сертификации «Роскачество — Веган», имеет право маркировать свою продукцию специальным утвержденным знаком для растительной продукции. Информация о сертификации внесена в Федеральную государственную информационную систему Росаккредитации.
По словам ведомства, в настоящее время в России сертифицировано более 100 продуктов на растительной основе.