Песни Пугачевой и Меладзе все еще можно заказать в московских караоке

РИА Новости: песни Пугачевой, Меладзе и Лободы все еще можно заказать в караоке.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Песни уехавших из России артистов Аллы Пугачевой, Валерия Меладзе и Светланы Лободы* (включена в реестр иноагентов в РФ) все еще можно заказать в караоке в Москве, выяснили корреспонденты РИА Новости.

Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль, после чего на нее обрушился шквал критики в соцсетях. Из России также уехали Меладзе и Лобода.

В меню караоке-баров, в частности, можно найти песни «Паромщик», «Текила-любовь», а также композиции группы «Би-2»* и исполнителя Оксимирона* (Лёва «Би-2»* и Оксимирон* включены в реестр иноагентов в РФ), певицы «Монеточка»* и Noize MC* (признаны иноагентами в РФ).

Все перечисленные композиции не попали в стоп-лист караоке, их может заказать абсолютно любой посетитель без дополнительной платы.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.