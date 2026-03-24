«Белтаможсервис» обнародовал цены за хранение литовских фур в Беларуси.
В организации уточнили, что тарифы были снижены в целях урегулирования ситуации с транспортными средствами, зарегистрированными в Литве. И привели цены.
К примеру, стоимость хранения сцепки составляет 163,80 рубля в сутки. Что касается тягача, то цена в сутки указана 109,20 рубля. Стоимость полуприцепа — 54,60 рубля за сутки хранения.
В «Белтаможсервисе» обратили внимание, что сниженные тарифы действуют с момента размещения техники на спецстоянках.
Напомним, что в понедельник, 23 марта, президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о выезде застрявших в Беларуси литовских фур.
