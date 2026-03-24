«Белтаможсервис» обнародовал цены за хранение литовских фур в Беларуси

«Белтаможсервис» назвал цены за хранение литовских грузовиков.

Источник: Комсомольская правда

«Белтаможсервис» обнародовал цены за хранение литовских фур в Беларуси.

В организации уточнили, что тарифы были снижены в целях урегулирования ситуации с транспортными средствами, зарегистрированными в Литве. И привели цены.

К примеру, стоимость хранения сцепки составляет 163,80 рубля в сутки. Что касается тягача, то цена в сутки указана 109,20 рубля. Стоимость полуприцепа — 54,60 рубля за сутки хранения.

В «Белтаможсервисе» обратили внимание, что сниженные тарифы действуют с момента размещения техники на спецстоянках.

Напомним, что в понедельник, 23 марта, президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о выезде застрявших в Беларуси литовских фур.

Ранее спецпосланник Джон Коул сказал, что США хотят улучшения отношений Беларуси и Литвы.

Кроме того, Лукашенко озвучил подробности о задержании белорусских контрабандистов на границе: «Настоящие бандюганы».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше