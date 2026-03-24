Бегают, как муравьи, и жалят, как пчела: в Россию пришли «клещи-мутанты»

Членистоногие рода хиаломма добрались до Европейской части России из засушливых южных регионов. «Южане» не ждут пока жертва пройдёт мимо, а активно преследуют её. Клещи ориентируются на вибрацию почвы, перемещаясь со скоростью муравья. Опасны паукообразные, прежде всего тем, что могут быть переносчиками крымской геморрагической лихорадки.