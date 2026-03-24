Бегают, как муравьи, и жалят, как пчела: в Россию пришли «клещи-мутанты»

Во время охоты членистоногие активно преследуют свою жертву.

Источник: Клопс.ru

В Россию пришли клещи рода хиаломма, они относятся к привычным для нас видам, но отличаются способом охоты, а также некоторыми внешними особенностями: паразиты крупнее обычных, а их лапки слегка полосатые. Об этом предупредил сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии МГУ Вадим Марьинский, пишет «Фонтанка.ру».

Членистоногие рода хиаломма добрались до Европейской части России из засушливых южных регионов. «Южане» не ждут пока жертва пройдёт мимо, а активно преследуют её. Клещи ориентируются на вибрацию почвы, перемещаясь со скоростью муравья. Опасны паукообразные, прежде всего тем, что могут быть переносчиками крымской геморрагической лихорадки.

В случае с «клещами-мутантами» эффективными будут стандартные средства защиты. Нужно надевать длинные штаны и заправлять их в носки, а также обрабатывать всю одежду и обувь репеллентами. Пик активности хиаломм приходится на весну, пока воздух прогрелся недостаточно.

Ветврачи Калининграда открыли сезон лечения собак от клещевых инфекций. С начала марта в клиники приводят по три-пять укушенных животных еженедельно, а в некоторые — и ежедневно.