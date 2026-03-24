Число заболевших ОРВИ увеличилось на 7,8 процента в Воронежской области

За минувшую неделю, с 16 по 22 марта, в Воронежской области гриппом и ОРВИ заболели 11 626 человек. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор. Свыше 43 процентов заболевших — 5 062 — дети до 14 лет.
Таким образом, зафиксировано увеличение по заболеваемости — на 7,8 процента. Ведь за позапрошлую неделю, с 9 по 15 марта, вирус в регионе «поймали» 10 784 человека. И по детям зафиксирован рост — на 6,4 процента (с 4 754).
Сотрудники Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют часто и тщательно мыть руки, пользоваться любыми доступными антисептическими средствами и носить защитные маски в местах массового скопления людей.