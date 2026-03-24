Выход природного консерванта из глицерина для пищепрома удвоили

ТОМСК, 24 марта. /ТАСС/. Ученые улучшили катализатор для получения молочной кислоты из глицерина, что позволило увеличить выход продукта в два раза. Об этом ТАСС сообщили в Минобрнауки РФ.
«Химики Томского государственного университета представили улучшенную версию катализатора для получения ценной молочной кислоты из глицерина — дешевого отхода производства биотоплива. Новая разработка в два раза эффективнее предыдущей по выходу целевого продукта», — сказано в сообщении.
Молочная кислота широко используется в пищевой, фармацевтической и химической отраслях, а также в производстве биоразлагаемых полимеров, в том числе для медицинских изделий — имплантов и расширителей сосудов. Ученые заменили основные компоненты и настроили свойства катализатора так, что удалось вдвое увеличить выход молочной кислоты из глицерина. Новый катализатор стабилен — его можно использовать не менее 5 раз без потери активности, драгоценные металлы практически не вымываются в процессе реакции.
«Мы применили “сборку” из двух разных по природе компонентов — биметаллических наночастиц и металлорганического каркаса с равномерно распределенными кислотными центрами, присутствие которых равнозначно необходимо в составе катализатора. Более того, нам удалось согласовать скорости отдельных стадий сложного каталитического процесса для достижения результата», — отметила заведующая кафедрой физической и коллоидной химии ХФ ТГУ Ольга Водянкина.
Для дальнейшего повышения эффективности нужно оптимизировать условия для реакции и сделать катализатор в виде гранул или таблеток — такая форма удобна для промышленного использования. Работа ученых имеет не только прикладную, но и фундаментальную ценность. Понимание связи «структура — свойство» в каталитической химии позволяет приблизиться к созданию природоподобных катализаторов, действующих по принципу ферментов в живых организмах.
Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда. Результаты опубликованы в высокорейтинговом журнале Journal of Catalysis издательства Elsevier.