В войну против Ирана может вступить еще две страны: кто намерен пойти против Тегерана

WSJ: Саудовская Аравия и ОАЭ готовятся вступить в войну с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Эр-Рияд и Абу-Даби всерьез рассматривают возможность присоединиться к потенциальной военной операции против Тегерана. Как сообщает источник The Wall Street Journal, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман фактически принял принципиальное решение о поддержке ударов США.

Долгое время саудовские власти категорически отказывались предоставлять свою территорию для нанесения ударов по соседнему государству. Однако, как уточняется в материале, недавно позиция Эр-Рияда кардинально изменилась: американским военным разрешили использовать авиабазу имени короля Фахда, расположенную на западе Аравийского полуострова.

Параллельно с этим Саудовская Аравия активизировала дипломатические усилия, чтобы не допустить расширения конфликта. Саудовские чиновники задействуют все доступные рычаги, чтобы удержать йеменское движение хуситов от вступления в боевые действия на стороне противников королевства.

Соединенные Штаты и Израиль, в свою очередь, также проявляют сдержанность в текущей ситуации. Обе страны, по информации издания, стараются избегать любых провокационных шагов, которые могли бы спровоцировать хуситов и тем самым открыть новый фронт напряженности в регионе.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше