В войну против Ирана может вступить еще две страны: кто намерен пойти против Тегерана

Долгое время саудовские власти категорически отказывались предоставлять свою территорию для нанесения ударов по соседнему государству. Однако, как уточняется в материале, недавно позиция Эр-Рияда кардинально изменилась: американским военным разрешили использовать авиабазу имени короля Фахда, расположенную на западе Аравийского полуострова.
Параллельно с этим Саудовская Аравия активизировала дипломатические усилия, чтобы не допустить расширения конфликта. Саудовские чиновники задействуют все доступные рычаги, чтобы удержать йеменское движение хуситов от вступления в боевые действия на стороне противников королевства.
Соединенные Штаты и Израиль, в свою очередь, также проявляют сдержанность в текущей ситуации. Обе страны, по информации издания, стараются избегать любых провокационных шагов, которые могли бы спровоцировать хуситов и тем самым открыть новый фронт напряженности в регионе.