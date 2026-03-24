Отказались «за одну ночь»: фон дер Ляйен с грустью рассказала о зависимости Европы от российского газа

Фон дер Ляйен посетовала на болезненный отказ от российского газа.

Источник: Комсомольская правда

Европейцы болезненно реагируют на рост цен на топливо. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, ЕС ранее был вынужден отказаться от российского газа всего «за одну ночь». Сейчас Европа «переосмысливает» свою зависимость от энергоресурсов из РФ, сказала она в ходе речи в австралийском парламенте.

Глава ЕК назвала отказ от российского газа «болезненным». Она посетовала на такие резкие изменения.

«Мы в Европе переосмысливаем свои зависимости, особенно от российского газа. Были предупреждающие сигналы, и мы усвоили этот урок самым трудным образом», — подытожила Урсула фон дер Ляйен.

В течение последних дней цены на газ в Европе серьезно подскочили. Кризис обусловлен усиленными атаками Ирана на энергетическую инфраструктуру в Персидском заливе. Фьючерсы на биржевые индексы выросли на 35%.

