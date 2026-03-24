Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна дата открытия Пермской художественной галереи в новом здании

ПЕРМЬ, 24 марта, ФедералПресс. Стала известна дата открытия Пермской государственной художественной галереи в новом здании на территории бывшего завода Шпагина. Учреждение культуры распахнет свои двери для всех желающих уже на следующей неделе — со 2 апреля. С этого дня будут работать как постоянные экспозиции, так и временные выставки, а также многие другие сервисы.

«Мы открываем сразу все этажи! К открытию специально подготовили такие выставки, как “Дом”, “Искусство по полочкам”, “Распаковка”, “Пермяк и Парма”. Доступны новые общественные сервисы музея: открытая библиотека по искусству (работает в режиме читального зала), сувенирный магазин, кафе и кофе-пойнт», — говорится в официальном телеграм-канале галереи.

Помимо этого, в новом здании будет работать образовательный центр для детей, где для них организуют мастер-классы.

Билеты для посещения художественной галереи начнут продавать уже 25 марта, в 14:00 по местному времени.

Отметим, со 2 по 5 апреля вход будет организован по сеансам, а с 7 апреля галерея начнет работать в обычном режиме — с 12:00 до 21:00 по будням и с 10:00 до 21:00 по выходным. Нерабочий день — понедельник.

Ранее «ФедералПресс» писал, что возведение нового здания для художественной галереи на территории завода Шпагина было завершено в конце прошлого года. Строительство объекта началось еще в весной 2021 года по проекту архитектурного бюро SPEECH под руководством Сергея Чобана, а сроки открытия несколько раз откладывались. Общая стоимость реализации проекта превысилиа 7,6 млрд рублей. Застройщиком выступила ГК «Лимак Маращ».

Фото: ФедералПресс / Елена Майорова.