Стала известна дата открытия Пермской художественной галереи в новом здании

«Мы открываем сразу все этажи! К открытию специально подготовили такие выставки, как “Дом”, “Искусство по полочкам”, “Распаковка”, “Пермяк и Парма”. Доступны новые общественные сервисы музея: открытая библиотека по искусству (работает в режиме читального зала), сувенирный магазин, кафе и кофе-пойнт», — говорится в официальном телеграм-канале галереи.
Помимо этого, в новом здании будет работать образовательный центр для детей, где для них организуют мастер-классы.
Билеты для посещения художественной галереи начнут продавать уже 25 марта, в 14:00 по местному времени.
Отметим, со 2 по 5 апреля вход будет организован по сеансам, а с 7 апреля галерея начнет работать в обычном режиме — с 12:00 до 21:00 по будням и с 10:00 до 21:00 по выходным. Нерабочий день — понедельник.
Ранее «ФедералПресс» писал, что возведение нового здания для художественной галереи на территории завода Шпагина было завершено в конце прошлого года. Строительство объекта началось еще в весной 2021 года по проекту архитектурного бюро SPEECH под руководством Сергея Чобана, а сроки открытия несколько раз откладывались. Общая стоимость реализации проекта превысилиа 7,6 млрд рублей. Застройщиком выступила ГК «Лимак Маращ».
