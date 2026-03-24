Стала известна дата открытия Пермской художественной галереи в новом здании

ПЕРМЬ, 24 марта, ФедералПресс. Стала известна дата открытия Пермской государственной художественной галереи в новом здании на территории бывшего завода Шпагина. Учреждение культуры распахнет свои двери для всех желающих уже на следующей неделе — со 2 апреля. С этого дня будут работать как постоянные экспозиции, так и временные выставки, а также многие другие сервисы.