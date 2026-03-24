В Красноярске к 400-летию города обновят Театральную площадь

24 марта в Красноярске объявили торги по поиску подрядчика на разработку проектно-сметной документации на благоустройство Театральной площади и модернизации музыкального фонтана. В администрации города сообщили, что информация о каждом лоте появилась на сайте госзакупок, заказчик работ — «Красгорпарк».
Конкурс пройдет в два этапа: сначала выберут лучшие эскизы, а затем подрядчика. Реконструкция площади и фонтана — часть подготовки к 400-летию города. На разработку проекта отводится шесть месяцев.
Планируется, что на общественном пространстве появятся зоны отдыха, сцена и озеленение, а все коммуникации уберут под землю. Новые объекты видеонаблюдения интегрируют в систему «Безопасный город».
