В Красноярске к 400-летию города обновят Театральную площадь

Для Театральной площади разработают проект благоустройства.

Источник: Комсомольская правда

24 марта в Красноярске объявили торги по поиску подрядчика на разработку проектно-сметной документации на благоустройство Театральной площади и модернизации музыкального фонтана. В администрации города сообщили, что информация о каждом лоте появилась на сайте госзакупок, заказчик работ — «Красгорпарк».

Конкурс пройдет в два этапа: сначала выберут лучшие эскизы, а затем подрядчика. Реконструкция площади и фонтана — часть подготовки к 400-летию города. На разработку проекта отводится шесть месяцев.

Планируется, что на общественном пространстве появятся зоны отдыха, сцена и озеленение, а все коммуникации уберут под землю. Новые объекты видеонаблюдения интегрируют в систему «Безопасный город».

Ранее мы писали, что в Красноярске утвердили новые границы территории объекта культурного (археологического) наследия эпохи палеолита «Афонтова гора».