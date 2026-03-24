В Хабаровске прошёл ежегодный сбор юристов Восточного военного округа

В Хабаровске в Окружном доме офицеров состоялся ежегодный сбор должностных лиц юридической службы Восточного военного округа. В нём приняли участие более 200 военных юристов из всех соединений и частей округа, сообщили в пресс-службе окружного штаба.
На встрече обсуждали изменения в законодательстве, актуальные проблемы правовой работы с учётом специальной военной операции и вопросы социальной защиты военнослужащих и их близких. Среди участников было много тех, кто непосредственно выполняет задачи в зоне специальной военной операции. На сбор также приехали представители Правового департамента Минобороны России, военной прокуратуры, военных судов и военных комиссариатов.
С приветственным словом к юристам обратился заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев.
«Специалисты юридической службы военного округа успешно осуществляют повседневное правовое обеспечение деятельности войск и вносят весомый вклад в укрепление законности и правопорядка в Вооружённых Силах Российской Федерации», — отметил генерал-лейтенант Михаил Носулев.
Он подчеркнул, что приоритетной задачей остаётся оказание юридической помощи военнослужащим в зоне боевых действий, а также членам их семей и семьям погибших. По итогам сбора генерал лично поблагодарил отличившихся юристов и вручил им награды.