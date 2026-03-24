Повара, готовящие для поездов, войдут в «Книгу рекордов России»

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Повара, готовящие еду для российских поездов дальнего следования, войдут в книгу рекордов страны как самый многонациональный коллектив, сообщили РИА Новости в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД).

«Рекорд “Самый многонациональный состав поваров, работающих на предприятии питания на железнодорожном транспорте” будет зафиксирован представителями “Книги рекордов России”, — рассказали в ФПК.

Мероприятие пройдет во вторник.

Рекорд присвоят компании, которая представляет услуги питания в поездах ФПК — «Напитки ТрансСервис» (НТС). Компания создана в 2011 году и является дочерней структурой ФПК. «Напитки ТрансСервис» организует работу вагонов-ресторанов и вагонов-бистро, в том числе создает меню, разрабатывает блюда и обеспечивает питанием пассажиров в пути.

«Федеральная пассажирская компания» осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.

Железнодорожная отрасль не первый раз попадает в «Книгу рекордов России». Например, в 2025 году было зафиксировано достижение двухэтажного скоростного поезда «Аврора» как регулярного состава с самым большим количеством пассажирских мест.