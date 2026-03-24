Жителей Красноярского края предупредили о скором появлении клещей

На сегодняшний день в Красноярском крае не зарегистрировано ни одного случая присасывания клещей. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора по региону.
Стоит отметить, что погодные условия сейчас складываются благоприятно для пробуждения этих членистоногих. Первые присасывания могут случиться в любой момент, как только сойдёт снег и установится стабильное тепло.
Уже стоит подготовиться. Купите, если нет, репелленты, вспомните, когда делали прививку от энцефалита.
Предварительно известно, что в этом году численность клещей сохранится на среднемноголетнем уровне. Предполагается рост количества таёжных клещей в Красноярске и его окрестностях, Шарыпово, Лесосибирске и Иланско-Нижнеингашском округе. В окрестностях Минусинска ожидается подъём числа степных клещей.
Прогнозируется сохранение на уровне 2025 года количества таёжных клещей в зоне Ачинска и спад степных клещей в Канске и окрестностях города.
Не забывайте, что насекомые — переносчики клещевого энцефалита, боррелиоза, анаплазмоза, эрлихиоза и сибирского клещевого тифа.