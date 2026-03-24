Хабаровчан заманивают в ловушку приложением для обхода блокировок Telegram

Создатели приложения обещают пользователям бесперебойную работу Telegram даже без мобильного интернета и Wi-Fi. Мессенджер якобы передает сообщения через встроенные радиочастоты смартфона. Такие обещания особенно привлекательны на фоне нестабильной обстановки.
Однако за мнимым технологическим прорывом скрывается продуманный обман, способный полностью лишить пользователей личных данных, пишет DVHAB. После установки подделки аферисты получают доступ к контактам, приложениям и файловой системе пользователя. Когда жертва обнаруживает, что заявленный функционал не работает, она удаляет программу, но реальные последствия наступают на следующие сутки.
Смартфон начинает разрываться от уведомлений о попытках авторизации в банковских приложениях и сервисах. Поскольку троянская программа уже контролирует входящие сообщения, мошенники перехватывают коды двухфакторной аутентификации и оформляют кредиты в МФО — для этого зачастую достаточно номера телефона и подтверждения по СМС.
Эксперты подчеркивают, что заявленная функция обмена сообщениями через радиочастоты на дальние расстояния без специализированного оборудования невозможна. Радиус действия встроенных модулей связи крайне ограничен и не способен заменить интернет или сотовые вышки.
Ранее в Роскомнадзоре прокомментировали информацию о полной блокировке Telegram с 1 апреля.
