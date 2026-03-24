12 случаев бешенства зарегистрировано в Нижегородской области

12 случаев бешенства как среди домашних, так и среди диких животных зарегистрировано на территории Нижегородской области в текущем году, сообщили ИА «Время Н» в региональном комитете ветеринарии.
В прошлом году за подобный период было 8 случаев.
В комитете отметили почти двукратное уменьшение случаев бешенства по сравнению с 2022—2023 гг..
«Цифры находятся в рамках средних годовых показателей», — говорится в сообщении.
Случаев смерти среди людей от гидрофобии в текущем году не было.
«Эпизоотическая ситуация по бешенству поддерживается за счет лисиц, на долю которых приходится более 40% от общего числа заболевших животных, а также в 90% случаях бешенства среди домашних животных отмечен их контакт с дикой природой (лисы). В первую очередь это связано с тем, что лиса является природным резервуаром бешенства, а во-вторых — наличием кормовой базы для лис вокруг населенных пунктов», — рассказали в комитете.
Согласно информации, вакцинация домашних животных увеличена до 200 тысяч голов.
Для профилактики в 2025 году вакцинировано 2,9 тысяч голов животных без владельца.
Также проводится оральная антирабическая вакцинация диких плотоядных животных: на территории 158 охотхозяйств разложено порядка 500 тысяч доз антирабической вакцины.