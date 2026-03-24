Жителям Челябинской области напомнили, как отдохнуть до 11 дней подряд в мае

В последнем месяце весны будет 19 рабочих дней, а праздничные выходные разделены на два блока. Первый приходится на Праздник Весны и Труда — с 1 по 3 мая, второй — на День Победы, с 9 по 11 мая. В обоих случаях это по три дня непрерывного отдыха.
Если взять отпуск между этими датами, с 4 по 8 мая, можно объединить два праздничных периода и устроить себе длинные каникулы с 1 по 11 мая включительно.
При этом специалисты напоминают: май считается одним из самых невыгодных месяцев для отпуска. Из-за большого количества праздничных дней сумма отпускных окажется ниже, чем в другие месяцы года.