Фон дер Ляйен проговорилась, что помогавший Киеву самолет-разведчик уже в Иране

Помогавший ранее Киеву самолет-разведчик Австралии теперь действует против Ирана. Об этом, выступая в австралийском парламенте, проговорилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Еврочиновница отметила, что жители Австралии всегда поддерживали европейскую безопасность.
«Не должно ускользнуть от внимания, что тот же самолёт наблюдения, который летал над Польшей для защиты Украины, сейчас находится в Персидском заливе, помогая защищать наших партнёров от атак Ирана», — заявила она.
Ранее сообщалось, что украинские боевики могут быть переброшены в Иран.