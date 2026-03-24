Свет и горячую воду отключат на 14 улицах Нижнего Новгорода 24 марта

Здания на четырнадцати улицах регионального центра 24 марта на несколько часов оставят без электричества и горячей воды. Как объяснили в управлении ГОЧС Нижнего Новгорода, временное отсутствие удобств связано с проведением работ на сетях жилищно-коммунального хозяйства.
В 09:00 свет погаснет в домах с номерами 12, 14, 16 на улице Красных Партизан, 42а на проспекте Ильича и 35 на ул. Кирова. Здания будут обесточены до 17:00.
На Комарова, 19а и пр. Ленина, 44б энергоснабжение приостановят с 09:00 до 16:00, в это же время плановые мероприятия на объектах ЖКХ организуют в СТ Колос на Окской, Садовой и Новой. В доме № 9 на улице Июльских дней света не будет с 09:00 до 13:00.
На ул. Героя Усилова, 7 сегодня с 09:00 до 13:00 отключат горячую воду. С 09:00 до 19:30 ресурс будет отсутствовать по следующим адресам: ул. Политбойцов, 7, Строкина, 14, 15, 16 и Советской Армии, 22. В доме № 3 на улице Культуры горячее водоснабжение приостановят на самый длительный срок — с девяти утра до девяти вечера.
