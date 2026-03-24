В Красноярске ищут подрядчика для модернизации Театральной площади

Обновление одного из ключевых общественных пространств города запланировано в рамках подготовки к 400-летию Красноярска. Особое внимание уделяется модернизации фонтана на Театральной площади, который считается одной из достопримечательностей города. Как отметил директор «Красгорпарка» Эдуард Веккессер, подрядчик должен разработать не менее трех вариантов эскизов, включая видеовизуализацию с различными режимами работы. Проектом предусмотрены подсветка струй и контуров, а также система управления с несколькими режимами, включая формат «шоу».