В Красноярске ищут подрядчика для модернизации Театральной площади

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярск объявлены торги на разработку проектно-сметной документации для благоустройства Театральной площади и модернизации светомузыкального фонтана. Соответствующая информация размещена на электронной площадке госзакупок.
Обновление одного из ключевых общественных пространств города запланировано в рамках подготовки к 400-летию Красноярска. Особое внимание уделяется модернизации фонтана на Театральной площади, который считается одной из достопримечательностей города. Как отметил директор «Красгорпарка» Эдуард Веккессер, подрядчик должен разработать не менее трех вариантов эскизов, включая видеовизуализацию с различными режимами работы. Проектом предусмотрены подсветка струй и контуров, а также система управления с несколькими режимами, включая формат «шоу».
В рамках благоустройства Театральной площади победителю предстоит учесть уже существующие концепции и особенности территории. Планируется создание зон отдыха, размещение сцены и малых архитектурных форм, а также разработка схемы озеленения. Инженерные сети будут перенесены под землю, а системы видеонаблюдения интегрированы в комплекс «Безопасный город». Дополнительно предусмотрена праздничная иллюминация с различными сценариями работы.
Срок разработки проектно-сметной документации составит шесть месяцев с момента заключения контракта.