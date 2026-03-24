На Дону планируют включить парк «Россия — моя история» в программу «Пушкинской карты»

На Дону министерство культуры выступило за расширение списка объектов молодежного проекта.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове состоялось расширенное заседание областного правительства. На встрече прозвучало предложение дополнить перечень площадок, которые подростки могут посетить бесплатно по «Пушкинской карте».

В частности, в проект предложили добавить исторический мультимедийный комплекс «Россия — моя история». Министерство культуры Ростовской области уже направило соответствующее обращение федеральным коллегам.

— Прорабатывайте этот вопрос. Поддерживаю инициативу, — сказал губернатор Юрий Слюсарь.

