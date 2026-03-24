Белоруска Арина Соболенко обыграла Чжэн и вышла в четвертьфинал турнира в Майами

Соболенко уверенно провела матч, не дав Чжэн надежд на победу. В первом сете Арина с двумя брейками повела 5:1. Только после этого Чжэн сумела взять подачу Соболенко и затем подобраться к ней на расстояние двух геймов — 3:5. Но белоруска завершила сет победой уже на следующей своей подаче — 6:3. Во второй партии одного брейка Соболенко хватило, чтобы уверенно завершить сет и матч победой — 6:4.