Белоруска Арина Соболенко обыграла Чжэн и вышла в четвертьфинал турнира в Майами

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в четвертом круге турнира в Майами победила 26-ю китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 6:3, 6:4 и вышла в четвертьфинал.
Соболенко уверенно провела матч, не дав Чжэн надежд на победу. В первом сете Арина с двумя брейками повела 5:1. Только после этого Чжэн сумела взять подачу Соболенко и затем подобраться к ней на расстояние двух геймов — 3:5. Но белоруска завершила сет победой уже на следующей своей подаче — 6:3. Во второй партии одного брейка Соболенко хватило, чтобы уверенно завершить сет и матч победой — 6:4.
Счет личных встреч Арины Соболенко и Чжэн Циньвэнь стал 8:1 в пользу белоруски. Единственный матч Чжэн выиграла в мае 2025-го. Амбициозная соперница, которая ранее заявляла, что проигрывала Соболенко потому, что слишком ее уважала, потерпела очередное поражение.
За выход в полуфинал Соболенко сыграет против 45-й ракетки 24-летней американки Хейли Баптист, обыгравшую по ходу украинку Элину Свитолину и Елену Остапенко из Латвии.
