Бакланы уничтожают рыбу в водоемах Крыма — что говорят эксперты

Проблема рыбоводов.
«Бакланы уничтожают полностью весь рыбопосадочный материал и рыбу, которой до года. Мы не знаем, что делать — это просто экологическая катастрофа. Руки опускаются заниматься дальше аквакультурой», — делится своей бедой глава одного из крупных крестьянско-фермерских хозяйств в Сакском районе Крыма Андрей Безух.
По его словам, проблема существует несколько лет, но в последнюю зиму положение усугубилось. Все потому, что популяция птиц быстро увеличивается. При этом острее всего вопрос стоит для хозяйств, расположенных вблизи побережья. Баклан уничтожает карпа, осетра, форель и другую аквакультуру в здешних крупных хозяйствах. В свою очередь, рыбоводы, чьи пруды расположены вдали от моря, с такой проблемой сталкиваются не всегда.
«За все рыбоводческие хозяйства я отвечать не имею права. Но конкретно у нас, так как мы находимся в отдалении от морской глади, такой проблемы не было вообще никогда. Сталкивались с хищниками — цапля, аист. Но массового характера и это не имеет», — отмечает глава одного из личных подсобных хозяйств по разведению форели в южнобережных горах Сергей Милокумов.
В чем еще опасность.
Как поясняют в республиканском минсельхозе, проблема негативного влияния синантропных птиц на сельское хозяйство действительно очень серьезная. При этом ощутимый экономический урон наносит не только большой баклан.
«У нас и по вороне, и по сороке, и по скворцу, и по чайке — масса вопросов. Эта тема для нас не просто актуальная, она больная. У нас это касается не только аквакультуры, это еще и садоводы, и виноградари», — отмечает в комментарии РИА Новости Крым глава профильного министерства Денис Кратюк.
Серая ворона — всеядный хищник, способный расклевать и съесть за один день до 600 граммов фруктов. Скворцы — большие любители ягод, которые в среднем повреждают 10,5% урожая плодово-ягодных. А все они вместе — еще и переносчики инфекций, которые легко передают домашней птице и скоту. И все же главное бедствие рыбоводов — именно большой баклан.
«Ситуация в последние годы обострилась настолько, что рыбоводческие хозяйства вынужденно теряют до 15 тонн за сезон. Взрослый баклан в период выкармливания птенцов ловит в день по два килограмма рыбы. Крупная колония птиц потребляет несколько сот килограммов рыбы в день. Помимо рыбы, бакланы поедают мальков рыб, а количество птиц на данный момент действительно портит баланс природных сил и влияет на хозяйственную рыбоводную деятельность», — констатируют специалисты профильного министерства.
Еще массовое гнездование бакланов вредит прибрежным лесам, подчеркивают в минсельхозе. Помет птиц содержит аммиак и делает почву непригодной, деревья засыхают, а экосистема водоемов разрушается. Влияние чаек на сельское хозяйство и экосистемы оценивается неоднозначно, но потенциальные риски тоже существуют.
Как решать проблему.
«Прежде всего проблема касается крупных хозяйств. Баклан выбирает большие пруды, там, где его невозможно достать. И — совершенно верно — он также уничтожает посадки. Мы неоднократно поднимали эту тему, я связывался с коллегами из Ростова — там есть практика Краснодарского края, где разрешили отстрел на водоемах, определенных под развитие аквакультуры», — продолжает тему Андрей Безух.
Фермер подчеркивает: речь в данном случае должна идти о строго определенном перечне прудов и хозяйств, которые в первую очередь ставят своей задачей не коммерцию, а сохранение и развитие аквакультуры. С соответствующей инициативой фермер выходил на Минсельхоз. По его словам, понимание всей серьезности темы в ведомстве есть. В свою очередь министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк также констатирует, что решение лежит в регуляции численности популяции.
«Проблема серьезна, но мы не занимаемся регулированием численности птиц и диких животных. Поэтому вся проблематика доведена нами до министерства экологии и природных ресурсов Крыма. И однозначно есть взаимодействие между нашими министерствами в этом вопросе», — прокомментировал тему Кратюк.
По его словам, сейчас минэкологии готовит обращение на федеральный уровень с запросом корректировок нормативной документации. Однако этот путь небыстрый и пока мера борьбы одна: птиц пытаются пугать. Вот только это помогает мало: большой баклан — птица умная и давно научилась игнорировать чучела и любые другие средства отпугивания.