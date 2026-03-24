Вещи экс-генсека ЦК КПСС продают в Воронеже за три миллиона рублей

В Воронеже продают вещи предпоследнего генсека ЦК КПСС Константина Черненко. Информация об этом размещена на одном из сайтов объявлений.
За дубленку австрийского производства и немецкий жакет владелец лота просит три миллиона рублей — по полтора за каждый предмет.
Напомним, что Черненко руководил Советским Союзом с февраля 1984 года по март 1985 года.
