В Хабаровске на перекрестке Тихоокеанской и Сибирской появился светофор

В Хабаровске на пересечении улиц Тихоокеанской и Сибирской установлен новый светофорный объект, — сообщает пресс-служба администрации города.
По словам Николая Жиракова, завсектора городского управления дорог и внешнего благоустройства, объект был запланирован застройщиком микрорайона «Нордик» ещё при строительстве территории. Светофор установлен для удобства и безопасности пешеходов и автомобилистов, даже несмотря на близость других перекрёстков.
Опоры для будущего светофора застройщик смонтировал в прошлом году, а на прошлой неделе на них установили светофорные устройства с тремя «глазами» и консоль с дополнительным оборудованием.
Объект начнёт работу после передачи на баланс городской администрации.