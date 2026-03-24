В Хабаровске на перекрестке Тихоокеанской и Сибирской появился светофор

Теперь жители микрорайона «Нордик» могут безопасно подъезжать к домам.

В Хабаровске на пересечении улиц Тихоокеанской и Сибирской установлен новый светофорный объект, — сообщает пресс-служба администрации города.

По словам Николая Жиракова, завсектора городского управления дорог и внешнего благоустройства, объект был запланирован застройщиком микрорайона «Нордик» ещё при строительстве территории. Светофор установлен для удобства и безопасности пешеходов и автомобилистов, даже несмотря на близость других перекрёстков.

Опоры для будущего светофора застройщик смонтировал в прошлом году, а на прошлой неделе на них установили светофорные устройства с тремя «глазами» и консоль с дополнительным оборудованием.

Объект начнёт работу после передачи на баланс городской администрации.