В Магадане Горный совет занялся «золотыми» отходами Колымы

В Магадане прошло первое заседание Горного совета при областной думе, на котором определили руководство новой структуры и наметили план по спасению россыпной золотодобычи, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Возглавил совет спикер облдумы Анатолий Широков. Его первым заместителем стал Александр Басанский, а заместителем — Игорь Розинов. Всего в состав органа вошли 18 человек: от депутатов и ученых до главы минприроды региона Натальи Морозовой и представителя «Магаданнедр» Анастаса Попандопуло.
Центральной темой встречи стало обсуждение техногенных россыпей — отходов недропользования, которые, по мнению экспертов, пора признать полноценным ресурсом.
«По расчетам магаданских ученых, отходы недропользования содержат настолько серьезные запасы драгоценных металлов, что мы уже можем говорить о них как об отдельном виде минерально-сырьевых ресурсов», — подчеркнул Анатолий Широков.
Участники совета подготовили проект обращения в федеральные органы власти. Магаданские законодатели настаивают на изменении федеральных законов «О недрах» и «О драгоценных металлах», чтобы упростить работу с «техногенкой» и эффективнее восстанавливать земли после добычи.
У членов совета есть две недели, чтобы доработать конкретные предложения по корректировке методических рекомендаций и нормативной базы.
