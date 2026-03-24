В Магадане Горный совет занялся «золотыми» отходами Колымы

В Магадане прошло первое заседание Горного совета.

Источник: Комсомольская правда

В Магадане прошло первое заседание Горного совета при областной думе, на котором определили руководство новой структуры и наметили план по спасению россыпной золотодобычи, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Возглавил совет спикер облдумы Анатолий Широков. Его первым заместителем стал Александр Басанский, а заместителем — Игорь Розинов. Всего в состав органа вошли 18 человек: от депутатов и ученых до главы минприроды региона Натальи Морозовой и представителя «Магаданнедр» Анастаса Попандопуло.

Центральной темой встречи стало обсуждение техногенных россыпей — отходов недропользования, которые, по мнению экспертов, пора признать полноценным ресурсом.

«По расчетам магаданских ученых, отходы недропользования содержат настолько серьезные запасы драгоценных металлов, что мы уже можем говорить о них как об отдельном виде минерально-сырьевых ресурсов», — подчеркнул Анатолий Широков.

Участники совета подготовили проект обращения в федеральные органы власти. Магаданские законодатели настаивают на изменении федеральных законов «О недрах» и «О драгоценных металлах», чтобы упростить работу с «техногенкой» и эффективнее восстанавливать земли после добычи.

У членов совета есть две недели, чтобы доработать конкретные предложения по корректировке методических рекомендаций и нормативной базы.

