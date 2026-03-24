В Приморье вывели новые вещества из морской звезды для защиты сердца

ВЛАДИВОСТОК, 24 марта. /ТАСС/. Ученые Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г. Б. Елякова Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТИБОХ ДВО РАН) выделили из полярной морской звезды два новых вещества, способные защищать клетки сердечной мышцы. Об этом сообщили в пресс-службе института.
«В морских глубинах Берингова пролива обнаружены вещества, способные защищать клетки сердечной мышцы. Ученые ТИБОХ ДВО РАН выделили из полярной морской звезды Leptasterias polaris acervata два новых цереброзида сложных липида, играющих важную роль в построении клеточных мембран и межклеточной коммуникации», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что полученные вещества имеют потенциал не только в медицине, но и при разработке агрохимических добавок на основе морских природных соединений.
Там добавили, что морские звезды, обитающие в экстремальных условиях, выработали особые механизмы выживания, синтезируя соединения, не встречающиеся у наземных организмов. Это привлекает внимание ученых к морским звездам в качестве источника уникальных биологически активных молекул.