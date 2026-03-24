Мужчина купил дом и вляпался в криминал: на его участке нашли останки

В американском штате Мичиган обычная сделка по покупке дома обернулась для мужчины шокирующим открытием. Прямо на территории новой недвижимости он обнаружил человеческие останки. Об этом сообщает телеканал WDIV-TV.
Житель населенного пункта Форсет-Тауншип, расположенного в округе Дженеси, стал фигурантом жуткой истории после того, как решил осмотреть свою недавно приобретенную собственность. Американец наткнулся на предметы, которые визуально напомнили ему части человеческого тела. Увиденное настолько встревожило мужчину, что он незамедлительно вызвал полицию.
Прибывшие на место правоохранители провели тщательную проверку придомовой территории. В осмотре участвовали детективы и кинологи со специально обученными собаками, которые в итоге подтвердили самые страшные опасения заявителя — найденные фрагменты действительно являются человеческими останками.
На данный момент следователи не могут установить, при каких обстоятельствах останки оказались рядом с жилым домом. В офисе шерифа уточнили, что на данном этапе расследования список подозреваемых отсутствует, а само выяснение всех обстоятельств происшествия продолжается.
