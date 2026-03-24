Главные новости к утру 24 марта 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 24 марта 2026.
Израиль не участвует в возможных переговорах США с Ираном
Израиль не задействован в переговорах с Ираном, о проведении которых в понедельник заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил портал Semafor. Его источники утверждают, что к переговорам причастны американский спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.
СМИ сообщили о рассмотрении США Галибафа в качестве лидера Ирана
Администрация президента США Дональда Трампа оценивает возможность сотрудничества со спикером иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом. США рассматривают его в качестве потенциального партнера в политических переговорах и будущего лидера государства. Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновников.
Сенат Конгресса США утвердил новую кандидатуру на пост главы МВБ
Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Маркуэйна Маллина на должность американского министра внутренней безопасности. В поддержку Маллина высказались 54 сенатора, против выступили 45 законодателей. Прежнюю главу МВБ Кристи Ноэм Дональд Трамп отправил в отставку 5 марта.
Япония начинает высвобождать нефтяные резервы
Япония в марте начнет высвобождать совместные с добывающими странами нефтяные резервы, находящиеся на территории страны. Об этом объявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Она пообещала, что правительство страны сделает все возможное для смягчения влияния на экономику кризиса на Ближнем Востоке.
Число погибших в авиакатастрофе в Колумбии выросло до 66
Число погибших в результате крушения военно-транспортного самолета C-130 в Колумбии выросло до 66, сообщила радиостанция Caracol. 58 из них — из Национальной армии, 6 — из Воздушно-космических сил Колумбии и 2 — из Национальной полиции. Всего на борту разбившегося самолета находились 128 военнослужащих, а не 125, как указывали ранее.