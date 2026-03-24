Главные новости к утру 24 марта 2026 года

Число погибших в результате крушения военно-транспортного самолета C-130 в Колумбии выросло до 66, сообщила радиостанция Caracol. 58 из них — из Национальной армии, 6 — из Воздушно-космических сил Колумбии и 2 — из Национальной полиции. Всего на борту разбившегося самолета находились 128 военнослужащих, а не 125, как указывали ранее.