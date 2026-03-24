Главные новости к утру 24 марта 2026 года

Последние новости за сегодня — 24 марта 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 24 марта 2026.

Израиль не участвует в возможных переговорах США с Ираном

Источник: РИА "Новости"

Израиль не задействован в переговорах с Ираном, о проведении которых в понедельник заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил портал Semafor. Его источники утверждают, что к переговорам причастны американский спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

СМИ сообщили о рассмотрении США Галибафа в качестве лидера Ирана

Источник: Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа оценивает возможность сотрудничества со спикером иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом. США рассматривают его в качестве потенциального партнера в политических переговорах и будущего лидера государства. Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновников.

Сенат Конгресса США утвердил новую кандидатуру на пост главы МВБ

Источник: Reuters

Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Маркуэйна Маллина на должность американского министра внутренней безопасности. В поддержку Маллина высказались 54 сенатора, против выступили 45 законодателей. Прежнюю главу МВБ Кристи Ноэм Дональд Трамп отправил в отставку 5 марта.

Япония начинает высвобождать нефтяные резервы

Источник: AP 2024

Япония в марте начнет высвобождать совместные с добывающими странами нефтяные резервы, находящиеся на территории страны. Об этом объявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Она пообещала, что правительство страны сделает все возможное для смягчения влияния на экономику кризиса на Ближнем Востоке.

Число погибших в авиакатастрофе в Колумбии выросло до 66

Источник: U.S. Air Force

Число погибших в результате крушения военно-транспортного самолета C-130 в Колумбии выросло до 66, сообщила радиостанция Caracol. 58 из них — из Национальной армии, 6 — из Воздушно-космических сил Колумбии и 2 — из Национальной полиции. Всего на борту разбившегося самолета находились 128 военнослужащих, а не 125, как указывали ранее.