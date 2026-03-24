Агроном Терентьев рассказал, как бороться с белокрылкой на рассаде

Один из самых опасных врагов рассады — белокрылка. Эта миниатюрная бабочка способна в считанные дни ослабить молодые растения, высасывая из них соки и распространяя болезни. Как защитить будущий урожай?
«Поскольку полное уничтожение вредителя разовым приемом почти невозможно, — рассказал aif.ru агроном Денис Терентьев, — обработку нужно проводить регулярно, ориентировочно каждые 10−14 дней. Это связано с тем, что цикл развития от личинки до взрослой особи составляет около 28 дней, а основной вред наносят именно личинки».
Для борьбы с белокрылкой эксперт советует использовать один из системных инсектицидов. «Среди препаратов, доказавших свою эффективность, — Актеллик, Актара, Конфидор, Командор, — говорит Терентьев. — Их следует покупать в надежных садовых центрах (и даже в них обязательно требуйте сертификаты качества). А вот на рынках и в маленьких магазинчиках часто встречаются подделки».
