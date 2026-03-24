В Дивногорске волонтёры Эн+ собрали деньги на вакцину для животных на музыкальном квизе

В Красноярском крае волонтёры компании Эн+ провели музыкальный «Помогай-квиз». Он является частью программы «Помогать просто». Главная цель мероприятия, которое прошло в Молодёжном центре «Дивный», — собрать средства на покупку вакцины для животных приюта «Белый кот».
В квизе участвовали 7 команд, в каждой из которых было от 4 до 6 человек. Каждый из них сделал благотворительный взнос. Плюс акцию переводом поддержали те, кто не смог прийти лично. Всего удалось собрать более 18 тысяч рублей.
«В этом году к мероприятию подключилось большое количество сотрудников Красноярской ГЭС и жителей Дивногорска, а это значит, что программа корпоративного волонтёрства Эн+ и РУСАЛа “Помогать просто” находит всё больше единомышленников, и мы сможем реализовать ещё больше идей и проектов и больше помогать», — сказала менеджер по корпоративному волонтёрству Красноярской ГЭС Екатерина Артишевская.
Инженер электротехнического цеха Красноярской ГЭС Егор Ковалёв впервые побывал на подобном мероприятии.
«Меня привлёк формат музыкального квиза. После рабочего дня — это хорошая перезагрузка, а то, что своим участием в развлекательном мероприятии и небольшим взносом удалось помочь животным, безусловно, вызывает чувство гордости и удовлетворения», — поделился участник квиза.
За два года программы «Помогать просто» волонтёры Красноярской ГЭС провели десятки подобных акций и продолжают находить новые форматы для помощи.