Более тонны зараженных томатов привезли в Красноярск из Китая

Специалисты управления Россельхознадзора по Красноярскому краю проверили партию томатов общим весом 1 352 кг, привезенную из Китая. Образцы продукции отправили в лабораторию Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». В результате экспертизы в привезенной партии был выявлен карантинный вредитель — южноамериканская томатная моль. По решению собственника продукцию подвергли обработке разрешенными к применению препаратами. В ведомстве добавили, что южноамериканская томатная моль может снизить урожайность томатов на 80—100%. Борьба с вредителем затруднена, поскольку южноамериканская томатная моль быстро вырабатывает привыкание к используемым инсектицидам.