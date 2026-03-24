Меры поддержки нижегородцев с инвалидностью обсудили депутаты ЗСНО

В 2025 году на обеспечение граждан реабилитационными средствами было направлено порядка 1,9 миллиарда рублей из средств регионального отделения СФР. В настоящее время наиболее востребованной формой получения средств реабилитации является электронный сертификат, который ускоряет процесс приобретения необходимого изделия. За последние двенадцать месяцев данной опцией воспользовались 74% граждан, что составило около 11 500 человек.