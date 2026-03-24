Меры поддержки нижегородцев с инвалидностью обсудили депутаты ЗСНО

Представители Законодательного собрания Нижегородской области провели заседание, посвященное вопросам предоставления технических средств реабилитации для лиц с инвалидностью. Информация об этом поступила из пресс-службы регионального парламента.
Встреча состоялась с участием представителей профильных ведомств и нижегородского отделения Социального фонда России. Глава ЗСНО Евгений Люлин отметил, что данный вопрос находится под пристальным вниманием.
В 2025 году на обеспечение граждан реабилитационными средствами было направлено порядка 1,9 миллиарда рублей из средств регионального отделения СФР. В настоящее время наиболее востребованной формой получения средств реабилитации является электронный сертификат, который ускоряет процесс приобретения необходимого изделия. За последние двенадцать месяцев данной опцией воспользовались 74% граждан, что составило около 11 500 человек.
С марта 2026 года время принятия решения по электронному сертификату сокращено до двух дней, что позволит сократить период ожидания технических средств. Кроме того, жители Нижегородской области могут подавать заявление на получение нового изделия за два месяца до истечения срока службы предыдущего.
Отдельное внимание было уделено поддержке участников специальной военной операции. Для этой категории граждан сертификат оформляется в автоматическом режиме на основании данных, полученных от силовых структур. В 2025 году на реабилитацию участников СВО было выделено 262 миллиона рублей.
Также на заседании обсуждались вопросы обеспечения услугами сурдоперевода граждан с нарушениями слуха и предоставления собак-поводырей для слабовидящих жителей региона.
Евгений Люлин подчеркнул, что обеспечение своевременной и беспрепятственной помощью всех, кто в ней нуждается, является первостепенной задачей.
Ранее Евгений Люлин призвал оптимизировать систему ОМС.