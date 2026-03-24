Студенты выбрали карьеру в «Сибагро» на профориентационном форуме в КрасГАУ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 19 марта в Красноярском государственном аграрном университете состоялся ежегодный кадровый форум «День карьеры в АПК». Мероприятие стало важной площадкой для встречи студентов, работодателей агропромышленного комплекса и представителей власти. Главная цель форума — помочь студентами понять требования рынка труда и узнать о карьерных перспективах.
Особое внимание студентов привлекли интерактивные площадки «Моя карьера», где можно было напрямую пообщаться с работодателями, задать вопросы и получить консультации. Одной из самых ярких площадок стала лаборатория Красноярского свинокомплекса «Сибагро» Здесь в течение 2,5 часов представители компании вели диалог со студентами, подробно рассказывая об условиях работы, карьерных возможностях и профессиональных требованиях.
«Встреча собрала около 60 студентов 3−4-х курсов различных специальностей — от ветеринарии и инженерии до экономики, бухгалтерии и IT. Участники получили возможность узнать о реальных вакансиях, стажировках и практиках, а также о том, какие компетенции сегодня наиболее востребованы в отрасли», — рассказала заместитель директора Красноярского свинокомплекса «Сибагро» Евгения Самсонова.
Для прохождения практики на Красноярском свинокомплексе достаточно связаться с отделом по работе с персоналом, контакты которого были представлены в раздаточных материалах. Кандидатам необходимо указать период практики, направление обучения и предпочтительный формат прохождения.
Среди наиболее востребованных на сегодняшний день вакансий — рабочие и инженерные специальности: электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматике. При этом «Сибагро» активно развивает направление «Кадровый резерв», ориентированное на перспективную молодежь. Участники программы проходят тестирование, обучаются и по индивидуальному плану, повышают свои компетенции и получают поддержку в профессиональном развитии.
«Мы старались выстроить именно живую коммуникацию — поговорить с каждым студентом, ответить на его вопросы, обсудить перспективы. После общения провели небольшую интерактивную часть: ребята разгадывали тематические ребусы, связанные с сельским хозяйством и студенческой жизнью, и получали призы — от брендированных термосов до шоперов и блокнотов», — поделился Евгения Самсонова.
Форум уже дал первые практические результаты: по итогам встречи «Сибагро» ожидает как минимум трех студентов-ветеринаров на практику, а также одного специалиста в области санитарной медицины.