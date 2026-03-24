«Текст для акции уже готов»: волгоградцы готовятся к знаменитому «Тотальному диктанту»

— В этом году автором «Тотального диктанта» был выбран российский писатель Алексей Варламов, ректор Литературного института А. М. Горького и лауреат премии «Большая книга», — сообщают организаторы. — Текст уже готов. Алексей Варламов посвятил его детству поэта Александра Сергеевича Пушкина и его взаимоотношениям с родителями.