Красноярцы будут получать письменные ответы на жалобы о работе транспорта

В Красноярске городские власти внедрили новый регламент работы с обращениями граждан, касающимися работы автобусов, троллейбусов, электробусов и трамваев. Об этом сообщили в мэрии краевого центра.
Раньше все замечания принимали диспетчеры МП «Красноярскгортранс» по телефону 256−84−04, а результат рассмотрения можно было узнать лишь спустя 10 дней в ходе повторного звонка. Теперь схема взаимодействия стала иной.
Подать обращение горожане могут через портал «Госуслуги» или официальный сайт перевозчика в разделе для обращений. Также сохраняется возможность позвонить диспетчерам единого контакт-центра правительства региона по номеру 122.
Каждое обращение теперь будет проходить официальную процедуру рассмотрения, а заявителю направят письменный ответ. В мэрии подчеркивают, что такой подход позволит наладить более прозрачную обратную связь, систематизировать учет поступающих жалоб, а также усилить контроль за сроками и качеством проводимых проверок.
Номер 256−84−04 продолжает работать — в настоящее время по нему информируют о новых правилах, а с 30 марта на линии начнет функционировать автоинформатор. Уточнить время прибытия транспорта по-прежнему можно по телефону 256−84−00.
Ранее мы сообщали, что с улиц Красноярска вывозят брошенные автомобили.