В Красноярске изменилась система приема жалоб на работу общественного транспорта

На все претензии горожан теперь будут приходить официальные ответы.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске изменилась система приема обращений по работе автобусов, троллейбусов, электробусов и трамваев — теперь на все жалобы жителей краевого центра будут приходить официальные ответы. В мэрии напомним, что ранее замечания принимались только по телефону диспетчеров «Красноярскгортранса», а ответ можно было получить только через 10 дней повторным звонком.

Теперь претензии будут принимать через сайты госуслуг или «Красноярскгортранс» в разделе «Обращения граждан». Также работает единый контакт-центр правительства края по номеру 122.

Привычный телефон 256−84−04 продолжает принимать звонки, однако с 30 марта на линии начнет функционировать автоинформатор.