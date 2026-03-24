В Красноярске изменилась система приема жалоб на работу общественного транспорта

В Красноярске изменилась система приема обращений по работе автобусов, троллейбусов, электробусов и трамваев — теперь на все жалобы жителей краевого центра будут приходить официальные ответы. В мэрии напомним, что ранее замечания принимались только по телефону диспетчеров «Красноярскгортранса», а ответ можно было получить только через 10 дней повторным звонком.
Теперь претензии будут принимать через сайты госуслуг или «Красноярскгортранс» в разделе «Обращения граждан». Также работает единый контакт-центр правительства края по номеру 122.
Привычный телефон 256−84−04 продолжает принимать звонки, однако с 30 марта на линии начнет функционировать автоинформатор.