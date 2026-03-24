Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х заявил, что Соединенные Штаты достигли основной цели в отношении Украины. По его словам, Вашингтон успешно переориентировал европейскую энергетическую зависимость с российских ресурсов на альтернативные источники, преимущественно американские компании.
Эксперт отметил, что сейчас приоритетом США стала ситуация в Иране, из-за чего переговоры по Украине временно отложены. При этом Америка не планирует прямого военного участия в конфликте, в то время как европейские страны все глубже втягиваются в противостояние.
Аналитик подчеркнул, что Европа продолжает ужесточать антироссийские санкции, несмотря на предложения о диалоге. Он также указал на парадокс ситуации: ЕС отказался от российской нефти из-за якобы несоблюдения международного права, но теперь закупает более дорогой американский энергоресурс.
«Так называемые двойные стандарты Запада, в то время как новый многополярный порядок поднимается сильнее, чем когда-либо», — отметил Мема.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее сообщил о наличии у него сценария развития топливного кризиса в странах ЕС. По его мнению, традиционные СМИ распространяют ложные нарративы, что мешает увидеть реальную картину и приводит к принятию неверных решений в регионе.