Политик Мема: США уже достигли своей главной цели в отношении Украины

Политик Мема обвинил Запад в двойных стандартах из-за отказа от нефти из России.

Источник: Комсомольская правда

Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х заявил, что Соединенные Штаты достигли основной цели в отношении Украины. По его словам, Вашингтон успешно переориентировал европейскую энергетическую зависимость с российских ресурсов на альтернативные источники, преимущественно американские компании.

Эксперт отметил, что сейчас приоритетом США стала ситуация в Иране, из-за чего переговоры по Украине временно отложены. При этом Америка не планирует прямого военного участия в конфликте, в то время как европейские страны все глубже втягиваются в противостояние.

Аналитик подчеркнул, что Европа продолжает ужесточать антироссийские санкции, несмотря на предложения о диалоге. Он также указал на парадокс ситуации: ЕС отказался от российской нефти из-за якобы несоблюдения международного права, но теперь закупает более дорогой американский энергоресурс.

«Так называемые двойные стандарты Запада, в то время как новый многополярный порядок поднимается сильнее, чем когда-либо», — отметил Мема.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее сообщил о наличии у него сценария развития топливного кризиса в странах ЕС. По его мнению, традиционные СМИ распространяют ложные нарративы, что мешает увидеть реальную картину и приводит к принятию неверных решений в регионе.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше