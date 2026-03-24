В Башкирию одними из первых прилетели зеленушки

Гнездятся зеленушки в лесах, парках, аллеях и даже в городах — везде, где есть высокие деревья с густым подлеском. Гнездо строит только самка, обычно на хвойных деревьях на высоте 1,5−4 метра. Самка насиживает яйца 11−14 дней, а самец приносит ей корм. Птенцы покрыты густым пухом и покидают гнездо через 12−17 дней.