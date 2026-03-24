В Башкирию одними из первых прилетели зеленушки

Птица размером с воробья с характерным оливково-зеленым оперением не является редким видом для Башкортостана, но её появление считается одним из главных признаков наступления весны.
По информации орнитологов, птицы прилетают рано, ещё практически зимой, в малоснежную зиму остаются зимовать в республике.
Песня зеленушки — это чередование звонких трелей и щебетаний. Особенно узнаваемо ее жужжащее «джжжжююйиии» или «вжжжжеееу», похожее на песню юрка, но длиннее и разнообразнее. Позывки — короткие свисты «юв» или «тюв», а при беспокойстве — изящное «жююи». Наиболее активно поют в апреле-мае, затем временами — все лето.
Птица распространена по всей Европе и в некоторых районах Азии. В России ее можно встретить от степей до северной тайги, особенно часто — на Урале, в Приуралье и Западной Сибири.
Гнездятся зеленушки в лесах, парках, аллеях и даже в городах — везде, где есть высокие деревья с густым подлеском. Гнездо строит только самка, обычно на хвойных деревьях на высоте 1,5−4 метра. Самка насиживает яйца 11−14 дней, а самец приносит ей корм. Птенцы покрыты густым пухом и покидают гнездо через 12−17 дней.
Зеленушка — в основном растительноядная птица, ест почки, бутоны, проростки, семена трав и деревьев. Птенцов тоже кормят в основном зеленью, иногда — насекомыми. Осенью зеленушки собираются в стаи и ищут семена лебеды, полыни и других трав.
Большинство зеленушек улетают на юг Европы и в Азию, но часть остается зимовать на юге лесной зоны, если есть доступ к семенам трав.
