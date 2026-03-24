На болотах Петербурга и Ленобласти распустилась пушица влагалищная

А теперь о названии. Почему пушица влагалищная? Родовое название она получила за свой внешний вид летом. Когда растение отцветает и созревают плоды, ее околоцветник представляет собой гладкие мягкие белые волоски, внешне напоминающие «пуховку». А видовое название пушица получила за внешний вид нижней части листьев. Ботаники, в отличие от зоологов, влагалищем называют нижнюю часть листьев, представленную трубочкой, которая как бы обнимает собой стебель и таким образом крепится к нему.