МАРТ исключил 21 белорусское предприятие из важного реестра — вот почему

Министерство антимонопольного регулирования и торговли исключило 21 белорусское предприятие из важного реестра — вот почему.
Ведомство провело масштабный анализ рынка закупки сырого коровьего молока для последующей переработки. Результатом стала корректировка Государственного реестра хозяйствующих субъектов, которые занимают доминирующее положение на товарных рынках. Из данного реестра исключили 21 белорусское предприятие.
В Могилевской области из перечня исключили ОАО «Бабушкина крынка». Что касается Брестской области, то из реестра была выведена группа лиц, в которую входили ОАО «Кобринский МСЗ», ОАО «Савушкин продукт», СОАО «Беловежские сыры», СООО «Данон Пружаны» и другие.
В Гомельской области из реестра выведена группа лиц в составе ОАО «Рогачевский МКК», ОАО «Туровский МК», а также ОАО «Милкавита». В Минской области из реестра исключена группа в составе ОАО «ММЗ № 1», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».
В Гродненской области из перечня вывели группу лиц в составе Волковысское ОАО «Беллакт», ОАО «Молочный мир», ОАО «Лидский МКК».
В МАРТ уточнили, что указанное решение связано с изменением границ рынка. И добавили: если ранее конкуренция оценивалась на местном уровне (то есть, в пределах районов или же областей), то сейчас анализ рынка охватил всю Беларусь.
«В результате установлено, что на уровне страны ни один субъект не занимает доминирующего положения, а рынок является конкурентным», — заметили в ведомстве.
