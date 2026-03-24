Новосибирские учёные обучили ИИ прогнозировать аварии на теплосетях

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирском государственном университете разработали инструмент, способный сделать систему теплоснабжения городов более надежной и эффективной. Сотрудники Центра искусственного интеллекта НГУ получили свидетельство о государственной регистрации математической модели тепловой сети, предназначенной для анализа и оптимизации работы объектов ЖКХ.

Разработка представляет собой так называемую модельную тепловую сеть — цифровой объект, который не привязан к конкретному городу, но воспроизводит ключевые характеристики реальных систем теплоснабжения. По сути, ученые создали виртуальный полигон, на котором можно безопасно тестировать различные алгоритмы расчета и управления без риска для действующей инфраструктуры. Это позволяет изучать процессы, которые в реальных условиях исследовать сложно или дорого.

Как пояснил глава Красноярского филиала Института теплофизики СО РАН, научный сотрудник центра ИИ НГУ Александр Дектерев, на основе модельной сети ученые формируют базы данных о поведении системы в различных сценариях — от изменения погодных условий до возникновения аварийных ситуаций. Эти данные затем используются для обучения нейросетей, которые смогут прогнозировать состояние теплосетей и предлагать оперативные решения для диспетчеров. В модельной сети содержится достаточно информации как о штатном режиме работы, так и о нештатных ситуациях.

Применение искусственного интеллекта в сфере ЖКХ становится все более востребованным, поскольку такие решения помогают предотвращать аварии и снижать эксплуатационные затраты. В университете отметили, что в текущем году ученые планируют реализовать совместные проекты, в том числе с мэрией Новосибирска.