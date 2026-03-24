Новосибирские учёные обучили ИИ прогнозировать аварии на теплосетях

Как пояснил глава Красноярского филиала Института теплофизики СО РАН, научный сотрудник центра ИИ НГУ Александр Дектерев, на основе модельной сети ученые формируют базы данных о поведении системы в различных сценариях — от изменения погодных условий до возникновения аварийных ситуаций. Эти данные затем используются для обучения нейросетей, которые смогут прогнозировать состояние теплосетей и предлагать оперативные решения для диспетчеров. В модельной сети содержится достаточно информации как о штатном режиме работы, так и о нештатных ситуациях.