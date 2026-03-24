Где похоронят депутата Госдумы Юрия Швыткина?

Информацией с корреспондентом krsk.aif.ru поделилась представитель политика.
Депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин ушёл из жизни на 61-м году жизни.
Известно, что он скоропостижно скончался в больнице. О причине смерти точной информации пока нет.
Корреспондент krsk.aif.ru пообщался с представителем депутата, которая рассказала, где похоронят зампреда комитета по обороне.
«Сейчас решаются все организационные вопросы. Как только будут известны подробности, мы их сообщим. Захоронен Юрий Николаевич будет в Красноярске», — сообщила представитель депутата Любовь Кауфман.
Биография Юрия Швыткина.
Напомним, Юрий Швыткин родился 24 мая 1965 года в Красноярске. Окончил факультет воздушно-десантных войск Новосибирского высшего военно-политического общевойскового училища, Академию управления МВД по специальности «юрист-организатор правоохранительной деятельности», служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, позже — в органах внутренних дел Красноярского края.
До избрания в парламент РФ — с 2001 по 2016 годы — Швыткин был депутатом Законодательного Собрания Красноярского края.
Соболезнования родным и близким политика выразил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
«Боевой офицер, человек долга и чести. Был участником боевых действий, награждён тремя орденами Мужества и другими государственными наградами. Юрий Николаевич многое сделал для Красноярского края. Представлял интересы жителей — сначала в Законодательном Собрании, затем в Государственной Думе. Мы все знали его как принципиального, ответственного и надёжного человека. Его уважали коллеги, ему доверяли люди», — написал глава региона в своём официальном Telegram-канале.