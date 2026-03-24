В Петербурге начался досрочный период сдачи ЕГЭ

В Петербурге стартовала подготовка старшеклассников к предстоящим экзаменам, и некоторые ученики уже решили сдавать их досрочно.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил губернатор города Александр Беглов, на прошлой неделе начался досрочный период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Этот этап предназначен для выпускников, которые освоили программу 11-го класса, но по уважительным причинам не смогут сдавать экзамены в основной период летом. В последние годы наблюдается положительная тенденция: всё больше школьников выбирают предметы, открывающие дорогу в технические и инженерные вузы и колледжи.

По словам губернатора, такие решения помогут петербургской науке и промышленности получить новое поколение молодых и энергичных специалистов. Среди наиболее популярных предметов по выбору — информатика, химия, биология и физика.

Также глава города подчеркнул, что петербургские школьники ежегодно демонстрируют высокие результаты на итоговой аттестации, что подтверждает эффективность городской системы образования.

