В Петербурге начался досрочный период сдачи ЕГЭ

Как сообщил губернатор города Александр Беглов, на прошлой неделе начался досрочный период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Этот этап предназначен для выпускников, которые освоили программу 11-го класса, но по уважительным причинам не смогут сдавать экзамены в основной период летом. В последние годы наблюдается положительная тенденция: всё больше школьников выбирают предметы, открывающие дорогу в технические и инженерные вузы и колледжи.
По словам губернатора, такие решения помогут петербургской науке и промышленности получить новое поколение молодых и энергичных специалистов. Среди наиболее популярных предметов по выбору — информатика, химия, биология и физика.
Также глава города подчеркнул, что петербургские школьники ежегодно демонстрируют высокие результаты на итоговой аттестации, что подтверждает эффективность городской системы образования.