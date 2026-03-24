В Пермском крае расследуют обрушение потолка в жилом доме

Руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил представить отчет о том, как продвигается расследование уголовного дела, возбужденного из-за возможной халатности в Пермском крае.
В Соликамске в одном из двухэтажных жилых домов рухнул потолок. Чудом трое детей не пострадали — в момент обрушения они стояли с тетей в коридоре. Следственные органы СК России по Пермскому краю уже возбудили уголовное дело по статье о халатности.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Председатель Следственного комитета поручил руководителю регионального управления Д. В. Головкину доложить о ходе расследования и полученных результатах.
Мы поговорили с хозяйкой квартиры — многодетной мамой. В момент обрушения она была в роддоме — 25 марта у нее должны быть роды, но когда женщина узнала о ЧП, отпросилась у врачей.