В Пермском крае расследуют обрушение потолка в жилом доме

Дело на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил представить отчет о том, как продвигается расследование уголовного дела, возбужденного из-за возможной халатности в Пермском крае.

В Соликамске в одном из двухэтажных жилых домов рухнул потолок. Чудом трое детей не пострадали — в момент обрушения они стояли с тетей в коридоре. Следственные органы СК России по Пермскому краю уже возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Председатель Следственного комитета поручил руководителю регионального управления Д. В. Головкину доложить о ходе расследования и полученных результатах.

Мы поговорили с хозяйкой квартиры — многодетной мамой. В момент обрушения она была в роддоме — 25 марта у нее должны быть роды, но когда женщина узнала о ЧП, отпросилась у врачей. Мы поговорили с женщиной о произошедшем, подробности читайте здесь.