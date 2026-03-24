В Ростове на Западном из-за ремонта ливневок ограничат движение

В Ростове-на-Дону автомобилистам, часто курсирующим по Западному микрорайону, придется скорректировать привычные маршруты. С конца марта в Левенцовке стартует масштабная реконструкция ливневой системы, из-за которой проезд на нескольких улицах будет ограничен.
Как рассказали в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения, с 27 марта на полгода, до конца сентября, закроют проезд на пересечении улиц Жданова и Ткачева. В этот же период дорожники перекроют восточную часть улицы Жданова (от Еременко до Ткачева), пустив весь транспорт в обе стороны по западной стороне дороги.
На улице Еременко работы пройдут в более сжатые сроки. С 27 марта по 20 мая закроют северную проезжую часть на участке от проспекта Маршала Жукова до улицы Еляна. Для проезда останется только южная сторона улицы, где временно организуют двустороннее движение.
Самые длительные ограничения затронут улицу Доватора. На отрезке от проспекта Солженицына до 6-го проезда спецтехника будет работать с 4 апреля до 5 января 2027 года. Горожанам советуют заранее планировать поездки и закладывать дополнительное время на дорогу.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.