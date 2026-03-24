«Начал терять перья от стресса»: страус нанду не на шутку перепугался из-за проделок жеребца

В деревню Куда срочно вызвали ветеринаров, помощь потребовалась пятилетнему страусу нанду. Как сообщили КП-Иркутск в региональной ассоциации ветеринарии, во время холодов птица живет в конюшне вместе с лошадьми, раньше прекрасно с ними ладила. Но тут все вдруг изменилось. Один из жеребцов внезапно попытался укусить страуса. Птица так перепугалась, что начала стремительно терять перья.
— Хозяин не растерялся и позвонил в Хомутовский ветучасток. Специалисты уже бывали в этом хозяйстве — раньше они приезжали вакцинировать лошадей. На этот раз врачи осмотрели страуса, оценили состояние оперения и прописали лечение: витамины и успокоительные, — рассказала заведующая ветучастком Татьяна Васильева.
По словам ветеринаров, страусы, несмотря на свои размеры, уязвимы к стрессу. Внимательное отношение и спокойная обстановка помогут птице восстановиться. Главное теперь — оградить нанду от новых потрясений.
