«Начал терять перья от стресса»: страус нанду не на шутку перепугался из-за проделок жеребца

Страусу помогли справиться со стрессом после укуса жеребца в Иркутской области.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В деревню Куда срочно вызвали ветеринаров, помощь потребовалась пятилетнему страусу нанду. Как сообщили КП-Иркутск в региональной ассоциации ветеринарии, во время холодов птица живет в конюшне вместе с лошадьми, раньше прекрасно с ними ладила. Но тут все вдруг изменилось. Один из жеребцов внезапно попытался укусить страуса. Птица так перепугалась, что начала стремительно терять перья.

— Хозяин не растерялся и позвонил в Хомутовский ветучасток. Специалисты уже бывали в этом хозяйстве — раньше они приезжали вакцинировать лошадей. На этот раз врачи осмотрели страуса, оценили состояние оперения и прописали лечение: витамины и успокоительные, — рассказала заведующая ветучастком Татьяна Васильева.

По словам ветеринаров, страусы, несмотря на свои размеры, уязвимы к стрессу. Внимательное отношение и спокойная обстановка помогут птице восстановиться. Главное теперь — оградить нанду от новых потрясений.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что отец и дочь спасли летучую мышь по кличке Рыжик с раздробленным крылом.