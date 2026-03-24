Под Новосибирском возводят новую школу на 550 учеников

В поселке Кудряшовский активно строятся новая школа, которую смогут посещать дети со всего сельсовета. Пока школьники получают образование в старой школе, которая работает на пределе возможностей, сегодня в ней обучается более 800 ребятишек при расчетной мощности 525 учеников. Сегодня в Кудряшовском сельсовете активно ведется жилищное строительство, и новая школа в шаговой доступности — стратегически важный объект.