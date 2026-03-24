Под Новосибирском возводят новую школу на 550 учеников

В поселке Кудряшовский активно строятся новая школа, которую смогут посещать дети со всего сельсовета. Пока школьники получают образование в старой школе, которая работает на пределе возможностей, сегодня в ней обучается более 800 ребятишек при расчетной мощности 525 учеников. Сегодня в Кудряшовском сельсовете активно ведется жилищное строительство, и новая школа в шаговой доступности — стратегически важный объект.
Как отметил министр строительства НСО Дмитрий Богомолов в Новосибирском районе в последние годы уже построены новые школы в поселках Восход и Элитный, в селах Верх-Тула, Толмачево и Марусино. Объект в Кудряшовском возводится по госпрограмме «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области», утвержденной Правительством региона.
По проекту в здании новой школы будет два спортивных и актовый зал на 330 мест, учебные кабинеты, лаборантские и творческие мастерские для развития талантов детей.