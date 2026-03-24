С 1 апреля в Новосибирске начинается приём заявлений детей в 1 класс

Как отметил начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев, по предварительным данным, больше всего первых классов откроют в школе № 216 в Плющихинском жилмассиве — 12 классов, в школе № 215 в Чистой Слободе — 10 классов и в школе № 220 в микрорайоне «Европейский Берег» — 9 классов. В первую очередь зачисляют детей, которые живут на закреплённой за школой территории, а также детей военнослужащих, участников СВО, сотрудников ряда правоохранительных органов и противопожарной службы. Кроме того, ребёнок имеет право на приоритетное зачисление, если в этой школе уже учится его брат или сестра. Для остальных желающих записаться не по месту жительства приём заявлений начнётся с 6 июля и продолжится до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Иностранным гражданам и лицам без гражданства для зачисления в школу необходимо пройти тестирование на знание русского языка.