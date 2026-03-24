Губернатор Хоценко сообщил о продолжении капремонта авиационного колледжа в Омске

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке партии «Единая Россия».

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В главном корпусе авиационного колледжа имени Н. Е. Жуковского, что на улице Ленина в Центральном административном округе Омска, продолжается двухгодичный ремонт. В прошлом году отремонтирован фасад здания, заменили окна и по инициативе губернатора Виталия Хоценко сделали архитектурную подсветку здания.

С февраля 2026 года в корпусе выполняются внутренние отделочные работы, ремонтируются потолки, полы, лестницы и входы. Подрядная организация практически завершила ремонт на третьем этаже, перестелены полы, остались мелкие отделочные работы. На втором этаже строители заняты штукатуркой стен, установкой полов, внутренней отделкой.

Как сообщили в Управлении пресс-службы губернатора и омского облправительства, параллельно выполняются ремонт здания учебного корпуса на улице Воховстроя и здания общежития колледжа.

Как заявил глава региона Виталий Хоценко, отставания от графика нет.

Учащиеся во время ремонта продолжают заниматься в соседних корпусах.

