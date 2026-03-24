87 жителей Ростовской области с ОВЗ стали победителями чемпионата. В Ростовской области подвели итоги областного чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
Мероприятие было организовано в рамках федерального проекта «Профессионалитет», входящего в нацпроект «Молодёжь и дети».
По словам заместителя губернатора региона Андрея Фатеева, в борьбе за призовые места состязались 604 участника из 115 образовательных учреждений — школ, колледжей, техникумов и вузов.
По итогам соревнований 87 дончан признаны победителями в 51-ой компетенции.
Программа чемпионата была адаптирована для трёх возрастных групп: школьников от 14 лет, студентов и работающих специалистов.
Наибольший интерес вызвали такие направления: «Мастер по обработке текста», «Исполнительское мастерство (вокал)», «Сценическое мастерство», «Швея», «Столярное дело», «Поварское дело», «Мастер по приготовлению пиццы».Финальный этап Всероссийского чемпионата «Абилимпикс — 2026» состоится в Москве, где донские участники продолжат борьбу за звание лучших профессионалов.